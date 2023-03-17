Названы профессии, в которые не хотят возвращаться люди

В Свердловской области в 2023 году стало рекордно мало безработных. Сейчас на бирже труда числятся 15632 человека, рассказала на пресс-конференции заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. При этом во время пандемии было почти в 10 раз больше тех, кто остался без работы, – 144 тысячи человек. В доковидный период таких было 25 тысяч. «Сейчас показатели на историческом минимуме», – прокомментировала она.

При этом по сравнению с началом года число безработных снизилось, но вот вакансий по-прежнему много, порядка 50 тысяч. «Большая часть безработных имеют образование – высшее 25%, среднее 40%, среднее общее и основное общее по 15%. Есть и такие, кто без образования, с ними работаем для получения ими профподготовки, даем направление для дальнейшего трудоустройства», – добавила Бордюгова. Что касается профессий тех, кто сейчас ищет новую работу, то больше всего в Свердловской области менеджеров, бухгалтеров, инженеров и воспитателей, а также кассиров, уборщиков, водителей, подсобных рабочих, сторожей и поваров. «Эти же профессии востребованы, но люди не устраиваются по своему профилю. Причин много. Есть, кто приходит, чтобы поменять кардинально направление деятельности», – отметила представитель департамента.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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