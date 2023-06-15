Екатеринбургский депутат: «Оборонка как пылесос высасывает кадры»

Депутаты комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы заявили об обратной стороне роста промышленного сектора в уральской столице. По их мнению, оборонные предприятия переманивают высококвалифицированных специалистов из бизнеса, что создает дополнительное давление на рынок труда.

Как сообщил председатель городского комитета промышленной политики Евгений Копелян, на начало 2023 года на промышленных предприятиях Екатеринбурга было занято 90,5 тысячи человек. В первом квартале среднесписочная численность работников увеличилась еще на 2 тысячи человек. Это связано с тем, что крупные заводы наращивают темпы производства, чтобы выполнить гособоронзаказ. Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности в первом квартале 2023 года составила 82 тысячи рублей, что примерно на 8% выше средней зарплаты по Екатеринбургу.

Депутат Виталий Чачин поинтересовался, каким образом промышленные предприятия не испытывают дефицита кадров: «В Свердловской области официально заявлено, что недостает 15% соискателей. На каждую вакансию приходится по 1,5 резюме, то есть никакой конкуренции за место. Я как предприниматель чувствую нехватку кадров».

Копелян ответил, что оборонные предприятия привлекают специалистов с других рынков за счет повышения заработной платы. Но и между ними есть конкуренция за кадры. «На прошлой неделе состоялся президиум оборонных предприятий. Они хотят заключить хартию, чтобы ограничить переход сотрудника с предприятия на предприятие. Грубо говоря, уходит человек с «Новатора» на НПП «Старт», и у «Новатора» начинаются проблемы с выполнением гособоронзаказа. Чтобы этого не произошло, предприятия пытаются между собой договориться», – объяснил чиновник.

Депутат Алексей Холодарев заявил, что рост оборонного сектора в экономике не является благом для города. «Это хуже наркотика на самом деле. Предприятия подсаживаются на легкие деньги. Мы это уже проходили в своей истории. Когда все это закончится, нам надо быть готовыми, что что-то пойдет не так. Я соглашусь, что в малом бизнесе жуткий кадровый голод. Оборонка как пылесос высасывает специалистов», – резюмировал он.

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область вошла в топ-15 регионов с кадровым голодом. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных рабочих и линейных руководителей, и на их подготовку обычно уходит много времени. По итогам мая 2023 года дефицит кадров в Свердловской области достиг рекордного максимума за последние два года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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