Оборот промышленности Екатеринбурга вырос на 31%

Промышленный сектор Екатеринбурга нарастил объем производства после санкционного удара 2022 года. Выйти из кризиса предприятиям помогли гособоронзаказ и государственные субсидии. Об этом сообщил председатель городского комитета промышленной политики Евгений Копелян, выступая с докладом перед депутатами Екатеринбургской думы.

По словам чиновника, после введения западных санкций промышленные предприятия Екатеринбурга столкнулись с ростом цен на сырье, оборудование и комплектующие. Доступ к закупкам был ограничен, проблемы с экспортом продукции и зарубежной логистикой тормозили индустриальный сектор. Так, общая прибыль предприятий обрабатывающей промышленности в 2022 году рухнула почти на 26 млрд рублей и составила 37,8 млрд (в 2021 году – 63,7 млрд рублей, в «ковидном» 2020 году – всего 14,6 млрд).

«Несмотря на все эти вызовы, по итогам 2022 года мы зарегистрировали рост объема отгруженной продукции практически по всем видам производств. По сравнению с 2021 годом объемы производства средних и крупных промышленных предприятий увеличились на 31%. Лидерами по отгруженной продукции стали металлургический сектор (40,2%) и машиностроение (30,4%)», – отметил Копелян.

В первом квартале 2023 года также отмечается рост промышленного оборота на 18%. Так, автотранспортное производство в городе выросло почти в 18 раз, производство текстильных изделий – в 5 раз, производство мебели – в 2 раза, химическое производство – в 1,7 раза.

Государственную финансовую поддержку в прошлом году получили 32 екатеринбургских предприятия. Общий объем субсидий минпромторга и Фонда развития промышленности составил 21,7 млрд рублей. Причем в 2021 году такая мера поддержки составила около 1 млрд рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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