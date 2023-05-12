Свердловская область попала в топ-15 регионов с кадровым голодом

Свердловская область оказалась в числе регионов, где наблюдается кадровый голод. По данным за апрель, на одну вакансию приходится всего 2,8 резюме, такой показатель считается перекосом в сторону рынка соискателя, здоровое соотношение между работодателями и соискателями начинается с 4 резюме на вакансию.

По подсчетам службы исследований hh.ru, максимальный кадровый голод – в Чукотском АО, всего 1,6 резюме на вакансию, в Еврейской АО – 2,2, тройку замыкает Курганская область – 2,3 резюме на вакансию. В среднем в регионах УрФО также наблюдается серьезный кадровый голод – на одну вакансию приходится всего 3,0 резюме. На текущий момент регионов с избыточными трудовыми ресурсами в России вообще нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,9 резюме.

«Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор пребывают в приятном (на самом деле нет) заблуждении, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» – история про космические корабли. Однако сейчас такая ситуация на рынке, когда каждая компания должна смотреть за тем, что происходит вокруг. Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты в них соответствуют рыночным (или даже выше), значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится. Соискатели выбирают, где лучше», – прокомментировала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Екатеринбург, Марина Иванова

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