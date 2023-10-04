Дефицит кадров на стройках стал выше, чем в среднем на рынке труда: на одну вакансию – 1,5 резюме

В этом году дефицит кадров в строительной отрасли стал выше, чем в среднем на рынке труда. Прежде всего, не хватает инженеров, прорабов и мастеров. Рекрутеры советуют сохранять имеющихся сотрудников, обращать внимание на молодых соискателей и специалистов старше 40 лет, а ещё – привлекать мигрантов и заключённых.

Проблему дефицита кадров обсудили на круглом столе «Вызовы рынка труда строительной отрасли» в рамках форума 100+ TechnoBuild. Эксперт по рынку труда и сервисам компании HeadHunter Юлия Паньшина рассказала, что сегодня на одну вакансию в строительстве приходится всего 1,5 резюме при норме для рынка 5. В среднем в других отраслях показатель в 2023 году составляет 2,5 резюме на вакансию. Самыми востребованными специалистами в строительной отрасли являются инженеры, мастера, прорабы. «Они популярны у работодателя, но соискателей дефицит», – добавила Юлия Паньшина.

О дефиците говорили и представители проектировщиков. Так, по словам управляющего партнера компании Performa Виктора Перова, раньше одного кандидата выбирали из десяти соискателей, а сейчас приходят трое, максимум – пятеро. Соответственно, соискатели предъявляют более высокие запросы.

Представители строительных компаний, присутствовавших на сессии, считают, что бесконечная гонка зарплат ни к чему не приведет. Кроме достойной оплаты, нужно предоставлять сотрудникам возможности для обучения и развития, работать над корпоративной культурой.

А эксперт hh.ru Юлия Паньшина отметила, что работодатели готовы назначать зарплату выше рынка особо востребованным специалистам, например, инженерам, но зачастую отклики на соответствующие вакансии отсутствуют. «В таких условиях мы рекомендуем стараться удержать действующих сотрудников. Это дешевле, чем набирать новых», – сказала она.

Также рекомендуется отказаться от любых предубеждений при найме новых специалистов, например, привлекать людей старше 40 или младше 18. Также она посоветовала обратить внимание на мигрантов и заключенных, проанализировать состав соискателей, поработать над повышением эффективности команд по набору персонала.

Как уже сообщал «Новый День», на Среднем Урале почти во всех сферах фиксируют нехватку кадров. В августе регион побил рекорд по количеству активных вакансий – их было 50 тысяч, что на 131% больше, чем в январе 2021-го и на 56% больше, чем в августе 2022-го.

При этом Свердловская область вошла в топ-15 регионов с кадровым голодом. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных рабочих и линейных руководителей, и на их подготовку обычно уходит долгое время.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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