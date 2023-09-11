Свердловская область побила рекорд по количеству активных вакансий

В Свердловской области почти во всех сферах фиксируют нехватку кадров. В августе регион побил рекорд по количеству активных вакансий – их было 50 тысяч, что на 131% больше, чем в январе 2021-го и на 56% больше, чем в августе 2022-го.

«На Свердловскую область сегодня приходится 4% от всех вакансий в России и 43% вакансий Уральского федерального округа, – сообщили в службе исследований hh.ru. – За последний год ни одна из профессиональных сфер не показала падение спроса на персонал. Количество вакансий ощутимее всего выросло в сферах «Страхование» (+169%), «Управление персоналом, тренинги» (+111%) и «Административный персонал» (+107%). Самый скромный прирост зафиксирован в сфере «Медицина, фармацевтика» (+7%)».

Самый большой дефицит кадров фиксируют среди рабочего персонала (24% от всех вакансий, размещенных в Свердловской области), в сферах продаж (23%), в производстве и сервисном обслуживании (18%). Также острая нехватка – в строительстве, в сфере транспорта и логистики, розничной торговле, туризме и так далее.

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область вошла в топ-15 регионов с кадровым голодом. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных рабочих и линейных руководителей, и на их подготовку обычно уходит долгое время. В медицине ситуация тоже плачевная: в больницах региона открыто более 800 вакансий: нет даже обычных педиатров и неврологов, не говоря уже об анестезиологах, реаниматологах и прочих узких специалистах.





Екатеринбург, Анастасия Истомина

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