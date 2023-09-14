Все колледжи и техникумы Свердловской области заберут у минобразования и отдадут профильным министерствам

В Свердловской области все колледжи и техникумы перейдут из ведения минобразования – в подчинение профильным министерствам и получат кураторов от предприятий. Медицинские колледжи перейдут под управу минздрава, промышленные – в минпром, экономические – в минэк и так далее.

По задумке властей, это позволит лучше готовить кадры в соответствии с потребностями конкретных отраслей.

Профильные министерства будут обеспечивать целевое обучение, распределять контрольные цифры приема, взаимодействовать с работодателями по поводу практической подготовки учащихся, готовить кадры и трудоустраивать выпускников. Также отраслевые министерства будут участвовать в подборе директоров учебных заведений, в оценке эффективности деятельности колледжей и техникумов, влиять на формирование учебных планов с учетом отраслевых задач и привлекать работодателей к совместной работе.

Сегодня первое соглашение о переходе подписали региональные министерства промышленности и науки и минобразования, Каменск-Уральский радиотехнический техникум и четыре местных предприятия: производственное объединение «Октябрь», Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», Каменск-Уральский металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов. А до 1 июня 2024 по этому же пути пойдут еще 22 пилотных учреждения.

«Цель этой реформы – повышение эффективности работы по подготовке кадров, учет актуальных потребностей отраслей и работодателей. До 1 июля 2024 года должна быть проведена апробация новой модели. В число пилотных вошли 22 учреждения, за которыми будут закреплены кураторы. Прошу каждого министра держать вопрос о расширении количества участников данного проекта на личном контроле, анализировать информацию о кадровой потребности по отраслям. Это необходимо, в том числе и для того, чтобы своевременно внести коррективы в бюджетное финансирование содержания и развития системы среднего профессионального образования», – цитирует губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева департамент информполитики.

После «пилота» отраслевое распределение пройдут и оставшиеся 57 (из 79) ссузов, которые находятся в ведении минобразования Свердловской области, но не готовят будущих педагогов. Всего в регионе сегодня 100 государственных и 10 негосударственных колледжей и техникумов. В них обучаются 124,7 тысячи человек.

Как ранее неоднократно писал «Новый День», в регионе наблюдается огромный кадровый дефицит. Свердловская область вошла в топ-15 регионов с кадровым голодом. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных рабочих и линейных руководителей, и на их подготовку обычно уходит долгое время. В медицине ситуация тоже плачевная: в больницах региона открыто более 800 вакансий: нет даже обычных педиатров и неврологов, не говоря уже об анестезиологах, реаниматологах и прочих узких специалистах.





Екатеринбург, Анастасия Истомина

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