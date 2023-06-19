Больше всего бюджетных мест вузы отдали инженерам: спрос на них в России растет с каждым годом

Самыми востребованными специалистами в стране остаются инженеры, поэтому именно на инженерных направлениях в этом году выделено больше всего бюджетных мест в вузах. Большинство студентов трудоустраиваются еще в процессе обучения.

«Мы видим увеличение бюджетных цифр приема на стратегически важные направления. Из 9876 бюджетных мест 3317 мест на бакалавре и специалитете – это инженерные науки. На втором месте в рейтинге востребованных – информационные технологии (1454 бюджетных места), на третьем – социально-гуманитарные науки (1361 место), – рассказала заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко. – Еще 1400 мест отданы под квоты целевого приема. И очень большие квоты – именно на инженерных направлениях. Потому что стране нужны инженеры, конструкторы. Где есть работодатель, там есть и востребованность».

В УрФУ сейчас реализуется проектный формат обучения, когда с первых курсов студентов привязывают к партнерам-работодателям. В 2023 году состоится первый выпуск бакалавров, которые учились в таком формате все 4 года. И все выпускники трудоустроены еще до получения диплома. Среди крупных работодателей – Росатом, «Газпром», «СКБ-Контур», «Яндекс», «Сбербанк», УрО РАН и другие.

Аналогичная ситуация и в горном университете. На одного выпускника горного инженера работодатели присылают от 2 до 12 вакансий. То есть бывший студент может выбирать, куда пойти работать.

«Спрос на горных инженеров растет. По ряду направлений количество вакансий, которые предприятия отправляют в вуз, превышает количество студентов. По разным направлениям количество вакансий составляет от 2 до 12 на выпускника. У нас крупные работодатели – это РМК, Газпром, «Алроса» и другие, – рассказала начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов Уральского государственного горного университета Анастасия Суетина. – На молодых специалистов, которые с компьютерами на ты, огромный спрос. Предприятиям нужны молодые ребята, которые в информационных технологиях проще ориентируются, чем специалисты более старшего возраста. Работодатели встают в очереди за молодыми выпускниками. Большой процент трудоустройства выпускников».

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области наблюдается дефицит кадров. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных сотрудников.

Сколько стоит обучаться в уральских вузах мы писали здесь, а о правилах приема-2023 – здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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