Через неделю в вузах стартует приемная кампания: что изменилось для абитуриентов

Ровно через неделю, 20 июня, в вузах стартует приемная кампания. Университеты и институты Свердловской области в этом году наберут 19 557 первокурсников на бюджет. Правила приема отличаются от прошлогодних. Рассказываем, что поменялось.

Во-первых, с этого года абитуриент сможет выбрать в одном вузе только пять направлений подготовки, по которым будет участвовать в конкурсе (ранее было десять). Во-вторых, можно подать только два заявления: на бюджет (в нем указываются формы подготовки – очная/очно-заочная/заочная) и на контракт. В-третьих, с 2023 года в заявлении абитуриент должен указать приоритетные направления, на которые хочет поступать: цифрами от 1 до 5 нужно будет обозначить, на какое из выбранных направлений хочется поступить прежде всего. Зачисление будет осуществляться по тем специальностям, которые указаны в заявлении. С этого года не нужно подавать заявление о согласии на зачисление, но нужно в строго оговоренный срок предоставить оригиналы документов, в противном случае абитуриент не участвует в конкурсе.

Кроме того, правилами установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе сроки дополнительного приема. Для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов – не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершается не позднее 29 августа. Срок обновления вузами конкурсных списков продлен до дня издания приказов о зачислении включительно.

Как ранее писал «Новый День», больше всего абитуриентов в Екатеринбурге (и в России в целом) наберет Уральский федеральный университет. Здесь ждут более 10 тысяч первокурсников. На бюджет можно поступить на 170 направлений, а больше всего мест на «Строительстве зданий, сооружений и развитии территорий», «Программной инженерии», «Электроэнергетике». На втором месте по количеству бюджетных мест (1446) – Уральский государственный педагогический университет. Как и в прошлые годы, больше всего бюджетных мест выделено здесь на педагогические направления с двумя профилями подготовки (например, учитель биологии и химии, английского и испанского языков и так далее).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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