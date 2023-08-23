IT-специальности в вузах вытеснили из топа популярных направлений рекламу, экономику и управление

В этом году IT-направления в университетах побили все рекорды по популярности у абитуриентов. Еще год назад в УрФУ в топ-10 входили управленческие специализации, реклама и PR, экономика. А в этом году все верхние строчки заняли только информационные технологии. Специалисты ожидают, что и в следующем году тенденция сохранится.

«В прошлом году в топ-10 самых популярных направлений были информационные технологии, государственное управление, реклама и PR, экономика. В этом году IT-направления вытеснили из рейтинга все остальные, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко. – Самое больше число заявлений и самый высокий конкурс были на вычислительной технике, на информационной безопасности, программной инженерии, информационных технологиях и так далее. Все топ-10 направлений – это IT. Это тенденция, к которой мы были готовы, и готовили наших абитуриентов. Думаем, что в следующем году тенденция будет сохранена».

В УрГЭУ тоже заметили рост интереса к IT-сфере. Начальник управления по приему и довузовской подготовке вуза Ирина Мартьянова добавила, что тенденцию подтверждает и выбор ЕГЭ выпускниками: с каждым годом все больше школьников сдают информатику и профильную математику.

«Конкурс на эти направления высокий. По нашему вузу, кроме IT, в этом году рост интереса к биотехнологиям и гостиничному делу. Традиционно большой конкурс на экономику и юриспруденцию, профильные для нас», – отметила Мартьянова.

В Уральском институте управления – филиале РАНХиГС признали, что популярность айти-отрасли оттянула у вуза часть абитуриентов. «Тягу к айти мы тоже отметили, но у нас таких направлений нет, поэтому от нас много ушло в другие университеты. А Президентская академия себя позиционирует как кузницу кадров для госслужбы, поэтому у нас самым популярным направлением остается государственное и муниципальное управление, а также юриспруденция», – добавил заместитель директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Яшин.

Представители всех вузов также отметили, что в этом году выросло количество абитуриентов, которые подавали документы при помощи онлайн-сервисов: «Госуслуг» и личного кабинета абитуриентов. В разных университетах доля составила от 75 до 86%. Возможно, поэтому увеличилась и география поступающих. В вузы Екатеринбурга подавали заявления выпускники школ Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Читы, Краснодара, Пензы и многих других городов России.

Напомним, что по инженерным и естественнонаучным направлениям подготовки некоторые вузы наоборот не смогли набрать абитуриентов с первого раза. Причина в том, что лишь небольшой процент выпускников школ выбирают сдавать ЕГЭ по химии и физике, которые необходимы на этих специальностях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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