«Никто не хочет сдавать ЕГЭ по химии»: вузы объяснили, почему не могут набрать бюджетников на инженерные специальности

Уральские вузы объяснили, почему уже второй год подряд не могут с первого раза закрыть все выделенные бюджетные места. В основном это касается естественнонаучных и инженерных направлений, для поступления на которые надо сдавать ЕГЭ по химии и физике. Делать это школьники не хотят.

Как ранее писал «Новый День», в этом году (как и в прошлом) многие уральские вузы объявляли донабор на бюджетные места уже после основной волны зачислений. Это значит, что на некоторые специальности не удалось найти абитуриентов. В УрФУ дополнительное зачисление проводили в основном по естественнонаучным и инженерным специальностям, в УрГПУ – педобразование с двумя профилями (физика и информатика) и так далее.

«У нас возникли проблемы, связанные не с отстутствием абитуриентов, – а с отсутствием необходимых ЕГЭ. Сейчас не хватает ЕГЭ по химии. Лет пять назад такая ситуация была с физикой, которую либо не сдавали, либо плохо сдавали. УрФУ предпринимали совместные усилия с школами, чтобы популяризировать физику, и сейчас ситуация по ней выправилась. Теперь не хватает химии, – ответила на вопрос «Нового Дня» заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко. – В вузе очень много направлений инженерных, где нужны именно знания по химии. На этих направлениях есть прекрасные лаборатории, уникальные в стране. И в принципе допустимо заменять ЕГЭ по химии на ЕГЭ по информатике, но это было бы странно. Значит, это не осмысленный выбор абитуриента. Химия – стратегически важное направление подготовки. И [проблема должна решаться] на уровне школы. Сегодня будет областное совещание педагогических коллективов, возможно, там вопрос поднимут».

Напомним, в этом году самым выбираемым предметом на ЕГЭ у школьников Свердловской области стало обществознание, его писали 48% выпускников. Второй по выбору – информатика (22%), третий – биология (17%), по 13% выбрали историю и физику

Начальник управления по приему и довузовской подготовке Уральского государственного экономического университета Ирина Мартьянова добавила, что еще одной причиной донабора в некоторых вузах может быть сокращение общего числа выпускников 11 классов. «У нас уменьшается количество выпускников 11 классов. Многие заканчивают 9 класс и идут в колледжи, а 10-11 класс выбирают немногие. По всей России сегодня есть школы, где всего по одному 10 классу, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» Ирина Мартьянова. – Например, у нас в колледже 90 бюджетных мест. И мы почти все их закрыли аттестатами со средним баллом 5.0, всего несколько детей – с аттестатами 4,92 балла».

Кстати, о росте популярности среднего специального образования мы писали здесь. Только в этом году на бюджет в колледжи и техникумы Свердловской области должны принять более 23 тысяч человек, и по некоторым специальностям конкурс – до 6 человек на место.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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