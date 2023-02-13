Битва аттестатов: рассказываем о самых популярных колледжах и условиях приема

С каждым годом в колледжи и техникумы Свердловской области поступает все больше выпускников девятых и одиннадцатых классов. В последние приемные кампании количество бюджетных мест существенно увеличили – до 23,6 тысячи прошлым летом. На многих направлениях конкурс составляет 6-7 человек на место, и абитуриентам приходится проходить настоящую битву аттестатов: побеждает тот, у кого средний балл выше. Мы узнали, в каких ссузах в прошлые годы были самые высокие проходные баллы, и на кого там учат.

Условия поступления

Всего в Свердловской области – более 120 средне-специальных учебных заведений, разной подведомственности. С каждым годом в них поступает все больше детей, а также увеличивается количество бюджетных мест: в 2021 году 21 тысяча (в учреждениях регионального минобразования) мест, в 2022-м – 23,6 тысячи. Самыми популярными были IT-технологии, туризм, архитектура, горное дело, педагогические направления.

В 2023 году лимиты приема еще неизвестны. Документы от абитуриентов будут принимать с 15 июня. От выпускников школ требуется заявление, удостоверение личности, аттестат, медсправка 086 формы и фотографии. А дальше абитуриент ни на что повлиять не может: остается ждать сроков зачисления.

Как рассказали «Новому Дню» в приемных комиссиях колледжей, проходной балл узнать заранее невозможно. Каждый год он разный и зависит от средних баллов аттестатов, которые будут участвовать в конкурсе. Примерным ориентиром могут быть только средние баллы за прошлые годы.

Единственное исключение – творческие ссузы. Там обычно оценки школьного аттестата играют второстепенную роль. Важнее – как абитуриент проявляет свой талант: на вступительных испытаниях дети, например, показывают этюды, играют на музыкальных инструментах, лепят (в зависимости от направления).

Колледжи с самыми высокими проходными баллами

Тем не менее сориентироваться по примерному среднему баллу прошлых лет можно. В Свердловской области есть ссузы, где проходят с баллом чуть выше 3, а есть и такие, где средняя оценка аттестата должна быть выше 4,5. Отметим, что внутри колледжа проходной балл тоже может меняться, в зависимости от направления подготовки. Но мы будем ориентироваться на общие данные по учебному заведению, собранные информационным сервисом EduNetwork (данные о средних баллах за 2019, 2020 и 2021 годы).

–– Среди колледжей с самыми высокими проходными баллами одним из первых оказался колледж при Уральском государственном аграрном университете. В прошлые годы средний балл аттестата среди поступающих на очную форму обучения на бюджет составлял 4,52. Здесь обучают по направлениям: агрономия, земельно-имущественные отношения, кинология, ветеринария, экономика и др. День открытых дверей в колледже уже прошел.

–– Традиционно на верхних строках рейтинга – Свердловский областной медицинский колледж (средний балл аттестата поступающих на бюджет – 4,48). В колледже есть факультеты лечебного, акушерского, сестринского дела, стоматологии, лабораторной диагностики и другие. День открытых дверей здесь пройдет 19 февраля.

–– Чуть ниже средний балл (4,41) в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме. Здесь можно получить специальность в области программирования и компьютерных систем, прикладной информатики. А еще обучают будущих помощников тепловозов, слесарей по ремонту подвижного состава. Более «бытовые» профессии – продавец, бухгалтер, товаровед и повар. Дни открытых дверей: 4, 25 марта и 29 апреля.

–– В Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства средний балл в прошлые годы был 4,33 на очной форме. Понятно, что этот ссуз выбирают те, кто планирует связать свою жизнь со строительной отраслью. Среди направлений: архитектура, мастер отделочных работ, монтаж каркасных конструкций, строительство и эксплуатация зданий и многое другое. Есть и IT-направления (со спецификой отрасли), и компьютерные технологии.

–– Екатеринбургский экономико-технологический колледж (средний балл аттестата 4,30) тоже готовит по ряду компьютерных специальностей, а еще здесь есть необычные направления: технология бродильных производств и виноделие, технология хранения и переработки зерна, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Можно получить образование обувщика и сборщика обуви. Или попробовать себя в туризме или гостиничном деле.

–– Популярен среди абитуриентов в последние годы Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж (средний балл аттестата бюджетников – 4,04). Здесь можно получить редкие специальности в области строительства и ремонта дорог, автомобилей, а также управления на транспорте. Дни открытых дверей пройдут 23 марта и 22 апреля.

Аттестат + творческие испытания

Творческие колледжи Екатеринбурга тоже находятся на верхних строчках рейтинга по среднему проходному баллу аттестатов. Как, например, Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра со средним баллом 4,51. Результаты ЕГЭ и ОГЭ для поступления здесь не требуются. Абитуриенты сдают вступительные испытания творческой направленности (рисунок, живопись, композиция), но средний балл аттестата тоже считают. Популярные направления колледжа: дизайн, скульптура, реставрация, живопись.

Свердловское музыкальное училище им Чайковского (средний балл 4,23) учит артистов эстрады, конферансье, музыкальных исполнителей, дирижеров и так далее. День открытых дверей в колледже пройдет 22 апреля.

В Свердловском колледже искусств и культуры средний балл в прошлые годы был 4,29. Здесь есть отделения циркового искусства, сольного и хорового народного пения, искусства эстрады и так далее. Конечно, поступающим придется не только показать аттестат, но и пройти серьезные вступительные испытания. Узнать подробнее об условиях можно будет на Дне открытых дверей 25 марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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