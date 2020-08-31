Абитуриенты колледжей выбирали строительные специальности, туризм и сервис

В колледжах и техникумах закончилась приемная кампания и специалисты отмечают: в этом году желающих поступить в ссузы было намного больше, чем в прошлые. В основном абитуриенты выбирали рабочие и строительные специальности, а также – туризм, гостиничное дело и сервис.

По данным министерства образования и молодежной политики, в Свердловской области сегодня работает 122 ссуза, подведомственных разным министерствам. И только в 93 колледжа системы образования поступили 21 тысяча студентов. Напомним, в этом году в Свердловской области в колледжах и техникумах увеличили количество бюджетных мест на 4000.

«Мы заметили, что произошла переориентация и у абитуриентов, и у родителей. Они чаще выбирают для поступления ссузы. Среднее образование стало более востребованным, чем в прошлые годы. Всего в 93 колледжа было подано 46 тысяч заявлений», – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

По его словам, большинство абитуриентов – это выпускники 9 классов этого года, и 5000 человек – выпускники 11 классов. Среди популярных специальностей – рабочие и строительные, а также специальности социального блока и сервиса.

«Например, на туризм в Екатеринбургском экономико-технологическом техникуме на одно место претендовали 7 человек, на сервис и гостиничное дело – 8-9 человек на место в разных ссузах. По архитектуре конкурс превышал 6 человек на место, – рассказал представитель минобразования. – На горное дело и специальности промышленного сектора конкурс превышал 3 человека на место. Большое количество выпускников пошли в образование: в педагогическом колледже конкурс на подготовку учителей начальных классов превысил 4 человека на место».

В министерстве образования уточнили, что в ссузах занятия начнутся завтра, 1 сентября, в очном формате. В колледжах и техникумах будут соблюдать те же меры санитарной безопасности, что и в школах: потоки учащихся будут разведены, за одной группой закрепят определенную аудиторию для занятий, кабинеты оборудовали рециркуляторами. Подробнее об оснащении школ в новом году можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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