Уральские вузы объявили дополнительный набор на оставшиеся бюджетные места

В некоторых уральских вузах после основной волны зачислений остались места. С завтрашнего дня объявляется дополнительный набор. Принять участие смогут абитуриенты, которые уже подали документы.

В Уральском федеральном университете дополнительное зачисление пройдет с 10 по 14 августа, сообщили в вузе. Поступить на бюджет смогут те абитуриенты, которые уже подали документы и определились с приоритетными направлениями, но еще не принесли оригиналы. Вакантных мест осталось немного, и в основном – на инженерных, строительных и естественнонаучных направлениях. Например, есть 8 мест на «Химии», два – на «Математике и механике», по одному – на электронике, прикладной информатике и так далее. Более подробную информацию абитуриенты могут узнать в приемной комиссии.

В Уральском государственном лесотехническом университете допнабор пройдет с 10 по 13 августа. «Если вы не успели подвезти оригинал документа об образовании или не были зачислены по другим причинам, то у вас есть еще шанс стать студентом очного отделения», – сообщили в вузе.

Вакантные места остались и в Уральском государственном университете путей сообщения. Допнабор проводят по специализациям «Пассажирские вагоны», «Управление техническим состоянием железнодорожного пути», «Строительство магистральных железных дорог». В этом вузе принять участие в конкурсе могут и те абитуриенты, которые прежде не рассматривали УрГУПС. До 18 августа идет прием документов для поступающих по результатам ЕГЭ. До 14 августа – для поступающих по результатам вступительных испытаний.

Добавим, что бюджетные места после основной волны зачисления остались не во всех вузах Урала. Например, в УрГЭУ, УГГУ (горный), РАНХиГС вакантных мест нет, набор продолжается только на платное обучение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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