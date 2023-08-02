Для абитуриентов близится час Х: завтра вузы заканчивают принимать оригиналы документов

Завтра, 3 августа, уральские вузы заканчивают принимать оригиналы документов от абитуриентов. После этого из рейтингов уберут тех, кто не принес свои аттестаты, и поступающие увидят, прошли они на бюджет или нет.

Согласно правилам приема-2023, в уральских вузах уже прошла «нулевая» волна зачислений: на бюджет приказами ректоров зачислили тех, кто идет в рамках целевых и специальных квот. Основная волна зачислений состоится с 4 по 9 августа, в эти дни каждый вуз сам решает, когда именно издавать приказы.

После 9 августа у абитуриентов, которые не попали в основную волну, будет еще один небольшой шанс. Университеты объявят донабор на бюджетные места на те специальности, где останутся вакантные места. Правила донабора каждый конкретный вуз устанавливает свои. Например, в 2022 году УрФУ разрешил участвовать в дополнительном конкурсе только абитуриентам, ранее подавшим документы, и набор шел всего два дня. А горный принимал документы и от тех, кто ранее не пытался поступить в вуз, набор длился до 29 августа.

Дата, когда все первокурсники должны быть зачислены на бюджет, в 2023 году прежняя – 29 августа. Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области на бюджет в этом году примут почти 20 тысяч первокурсников. В технических университетах приоритет отдают будущим строителям, инженерам, энергетикам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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