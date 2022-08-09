Уральские вузы опубликовали списки попавших на бюджет и объявили донабор

Почти все уральские вузы уже опубликовали приказы о зачислении на очную форму обучения на бюджетные места. Абитуриенты, которые оказались выше своих соперников в рейтингах, могут найти свои номера СНИЛС в списках. И сегодня же в университетах, где еще остались вакантные места, начинается донабор. У непоступивших есть небольшой шанс.

«В списках зачисленных в УрФУ сегодня 5019 человек – это те, кто попал на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета, на бюджет, – рассказали сегодня в пресс-службе Уральского федерального университета. – Из них 164 абитуриента поступили без вступительных испытаний как победители и призеры олимпиад, 158 – в пределах особой квоты как сироты и инвалиды, 23 – по спецквоте для детей участников специальной военной операции, 247 – по целевой квоте. А всего в УрФУ документы подавали более 30 тысяч абитуриентов – это почти на треть больше, чем в 2019 году».

9 и 10 августа УрФУ проведет донабор на вакантные бюджетные места – их всего 337. Абитуриенты, которые подали в вуз документы до 25 июля, могут попытаться попасть на 33 направления, среди них: химическая технология, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, материаловедение и технологии материалов, химия, теплоэнергетика и теплотехника.

Добавим, что донабор начинается сегодня и в других вузах. Например, в Уральском горном университете он продлится до 29 августа, и документы могут подать даже абитуриенты, ранее не участвовавшие в конкурсе. В УрГЭУ «Новому Дню» рассказали, что объявлен дополнительный прием на бюджет, очную форму обучения в бакалавриат на направление «Биотехнология», мест всего 8. Для участия в конкурсе нужно с 11 по 25 августа подать заявление и приложить к нему документы (сделать это можно, например, через «Личный кабинет» на сайте УрГЭУ или придя в вуз). Правила приема в каждому вузе – свои. Поэтому лучше обращаться напрямую в приемную комиссию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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