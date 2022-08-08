Уральские вузы объявили дополнительный набор на свободные бюджетные места

С 9 августа многие уральские вузы объявляют дополнительный набор на вакантные бюджетные места, которые не заняли абитуриенты в рамках основного конкурса. Правила приема в вузах разные.

В УрФУ дополнительный набор будет идти всего два дня – 9 и 10 августа. На какие именно направления он будет проводиться, станет понятно завтра, когда зачислят абитуриентов в рамках основной волны. В пресс-службе «Новому Дню» сообщили, что скорее всего будет около 200 мест на инженерных специальностях.

Претендовать на вакантные бюджетные места в УрФУ могут те, кто подал документы до 25 июля и не имеет согласия на зачисление ни в один из университетов. Тем, кто проходит по рейтингу, нужно будет срочно принести оригиналы документов и согласие на зачисление.

В Уральском государственном горном университете дополнительный набор продлится до 29 августа. Причем подать документы могут даже абитуриенты, которые не участвовали в основном конкурсе до 9 августа.

«Подать документы в рамках дополнительного набора можно будет на специальности: «горное дело», «прикладная геология», «технология геологической разведки», – рассказали в пресс-службе горного. – В рамках вышеуказанных специальностей можно стать специалистом в области мехатроники и робототехники промышленных комплексов, технологической безопасности, горнопромышленной и нефтегазовой экологии, взрывного дела, сейсморазведки, геологии месторождений нефти и газа и т.д.».

В других вузах тоже будет донабор. Правила нужно узнавать в приёмной комиссии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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