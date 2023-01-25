Больше всего бюджетных мест уральские вузы отдадут будущим строителям, инженерам и педагогам

В уральских вузах идет подготовка к старту приемной кампании. В этом году в Свердловской области примут на бюджет более 19 тысяч абитуриентов, больше всего – в УрФУ (свыше 10 тысяч). В технических университетах приоритет отдают будущим строителям, инженерам, энергетикам.

Приемная кампания стартует в этом году 20 июня во всех вузах сразу. С этого дня абитуриенты смогут подать документы: в личном кабинете онлайн, в вузе, на «Госуслугах» или «Почтой России». С этого года даты приемной кампании действуют для всех форм обучения: очной, очно-заочной, заочной, дистанционной. Завершится прием документов в срок от 7 июля (для вузов с творческими испытаниями) до 25 июля.

По итогам распределения Минобрнауки России вузы Свердловской области в этом году получили рекордные 19 557 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры. Лидером по количеству мест не только на Урале, но и в России второй год остается Уральский федеральный университет. В пресс-службе рассказали, что в этом году примут на бюджет 10 013 человек.

«На бюджет можно поступить на 170 направлений: гуманитарных, экономических, инженерных, естественно-научных, математических и ИТ. Если говорить о направлениях-лидерах по количеству бюджетных мест, то можно выделить «Строительство зданий, сооружений и развитие территорий» – 250 мест, «Программную инженерию» – 230, «Электроэнергетику и электротехнику» – 210 мест», – рассказали в УрФУ.

На втором месте по количеству бюджетных мест (1446) – Уральский государственный педагогический университет. Как и в прошлые годы, больше всего «бюджета» выделено здесь на педагогические направления с двумя профилями подготовки (например, учитель биологии и химии, английского и испанского языков и так далее). На каждое такое направление выделено по 20-23 мест, а всего их – более 20.

Уральский медицинский университет получил 1363 бюджетных мест. Правда, на сайте вуза до сих пор нет информации о направлениях и количестве мест, а также о количестве «целивиков» и абитуриентов, которых возьмут по специальной квоте. В пресс-службе пояснили, что университет получил еще не все данные по целевым показателям приема, их опубликуют позднее.

В Уральском аграрном госуниверситете предусмотрено 1195 бюджетных мест. Из них 1015 по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и 180 по программам среднего профессионального образования (колледж). Цифры набора примерно как в 2022 году. Довольно много мест на ветеринарию (80 мест – на очной, 50 – на заочной форме), на агроинженерию (60 и 45 мест соответственно), агрономию, садоводство, ландшафтную архитектуру.

В Уральском лесотехническом, как и в УрФУ, приоритет в этом году – строителям и инженерам. Всего вуз примет на бюджет 969 человек, из них 706 – на бакалавриат, 115 – в колледж. Больше всего мест (130) на «Лесном деле», 90 мест – на «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств/ Инженерном деле в лесопромышленном комплексе». На «Строительстве» (проектирование автомобильных дорог, мостов и тоннелей) – 75 мест.

В Уральском государственном экономическом университете – 452 бюджетных места (с учетом колледжа). В бакалавриате больше всего – на «Информатике и вычислительной технике», «Информационной безопасности», «Прикладной информатике». Интересно, что в этом году совсем нет «бюджета» на юриспруденции, туризме, гостиничном деле.

В Екатеринбургском театральном институте в этом году 49 бюджетных мест, из них 44 – на «Актерском искусстве» и «Режиссуре театра». Впервые 5 мест выделено на программу ассистентуры-стажировки по «Сценической речи».

Добавим, что тренды уральских вузов по количеству мест на «приоритетных» направлениях в целом соответствуют общероссийским. По данным Минобрнауки, в 2023-2024 году бесплатно в вузы поступят 590 тысяч студентов. Наибольшее количество мест будет по инженерным и техническим направлениям подготовки – 245 тысяч. На втором месте – педагогические науки (более 75 тысяч мест), на третьем и четвертом – общественные и медицинские направления (68 и 53 тысяч мест).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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