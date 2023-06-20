Уральские вузы начали принимать документы у абитуриентов: правила-2023

Сегодня по всей стране стартовала приемная кампания в вузах. Первые абитуриенты уже принесли свои документы в приемные комиссии и начали загружать их в личных кабинетах на сайтах вузов. Прием продлится до 25 июля.

В Свердловской области на бюджет в этом году примут почти 20 тысяч первокурсников. Подать документы можно тремя способами: лично в университете, онлайн – через «Госуслуги», либо в личном кабинете на сайте, можно отправить «Почтой России». Как рассказали представители приемных комиссий УрФУ, УрГЭУ и УГГУ, с каждым годом растет число тех, кто выбирает онлайн-способ, а пересылка почтой остается самой невостребованной. При этом сотрудники вузов советуют абитуриентам приходить лично: так можно побывать в будущей альма-матер, задать все уточняющие вопросы, избежать ошибок, и, что немаловажно, почувствовать атмосферу учебного заведения.

Правила приема отличаются от прошлогодних. Во-первых, с этого года абитуриент сможет выбрать в одном вузе только пять направлений подготовки, по которым будет участвовать в конкурсе (ранее было десять). Во-вторых, можно подать только два заявления: на бюджет (в нем указываются формы подготовки – очная/очно-заочная/заочная) и на контракт. В-третьих, с 2023 года в заявлении абитуриент должен указать приоритетные направления, на которые хочет поступать: цифрами от 1 до 5 нужно будет обозначить, на какое из выбранных направлений хочется поступить прежде всего. Зачисление будет осуществляться по тем специальностям, которые указаны в заявлении. С этого года не нужно подавать заявление о согласии на зачисление, но нужно в строго оговоренный срок предоставить оригиналы документов, в противном случае абитуриент не участвует в конкурсе.

Кроме того, правилами установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе сроки дополнительного приема. Для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов – не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершается не позднее 29 августа. Срок обновления вузами конкурсных списков продлен до дня издания приказов о зачислении включительно.

Добавим, что абитуриенты, которые выберут в этом году бакалавриат, могут быть спокойны: они доучатся до конца, даже если вузы откажутся от Болонской системы. Контрольными цифрами приема в 2023 году предусмотрены места на всех формах обучения: бакалавриате, магистратуре, специалитете.

Если на бюджет поступить не получится, всегда есть вариант выбрать контрактную форму обучения. Но родителям стоит готовить немалые суммы. В этом году почти во всех уральских вузах повысили стоимость обучения на 3-10%. В среднем по Екатеринбургу придется платить в год от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от выбранной специальности. Дороже всего обойдется обучение будущих актеров, дизайнеров и управленцев и специалистов «международных» направлений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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