Инфляция: уральские вузы подняли стоимость обучения до 100-300 тысяч рублей за год

Стоимость обучения в уральских вузах в этом году выросла в среднем на 3-10%. Родителям первокурсников, которые не поступят на бюджет, придется платить в год от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от выбранной специальности. Дороже всего обойдется обучение будущих актеров, дизайнеров и управленцев и специалистов «международных» направлений.

УрФУ

Как ранее писал «Новый День», Уральский федеральный университет опубликовал стоимость обучения раньше других вузов – еще в марте. Самые дешевые направления подготовки здесь подорожали до 165 тысяч рублей за год, самые дорогие – до 299 тысяч рублей. За год стоимость выросла от 3 до 10%.

Например, направление подготовки «Математика» будет стоить 165 тысяч рублей (+15 тысяч за год), «Прикладная математика» – 199 тысяч (+24 тысячи). Наиболее существенный рост цены произошел по айти-специальностям. Очное обучение на бакалавриате «Информатика и вычислительная техника» или «Информационные безопасности» обойдется в 222 тысячи рублей (+47 тысяч). Чуть меньше стоят «строительные» специальности – архитектура и строительство – по 199 тысяч рублей.

Самыми дорогими остаются «Экономика» (Мировая экономика) и «Дизайн». Первокурсникам, поступающим на платной основе, придется платить по 299 тысяч рублей в год (+24 тысячи с прошлого года). В вузе отмечают, что для студентов существует расширенная система скидок. Получив высокие баллы за ЕГЭ, можно существенно снизить первоначальную стоимость.

Творческие вузы

Все дороже становится обучаться и творческим профессиям. В этом году очная форма специалитета в Екатеринбургском государственном театральном институте подорожала до 260 тысяч рублей за год (+14 тысяч). Столько придется отдать, если ваш ребенок хочет стать актером, режиссером или писателем/драматургом. Бакалавриат (заочка) по этим же направлениям обойдется в 90 тысяч рублей (+12 тысяч).

Подняли цены и в Уральском государственном архитектурном университете. Дороже всего обойдется здесь обучение дизайну, графике, живописи и некоторым другим прикладным искусствам – 285 тысяч за год (+22 тысячи). Направление «Архитектура» стоит 205,2 тысячи рублей (+11 тысяч).



Медицина

В Уральском государственном медицинском университете тоже инфляция. Самый дорогой специалитет здесь – «Стоматология». В этом году обучение подорожало до 214 тысяч рублей (+11 тысяч рублей). Подняли цену и на самые популярные направления – лечебное дело и педиатрию. Год стоит 180 тысяч рублей (+9 тысяч). Самое дешевое направление – «Социальная работа», стоит оно 73 тысячи рублей, но это – заочка. Платное обучение для ординаторов существенно дороже. Здесь ценник в основном – от 200 тысяч рублей, а будущим ортодонтам вообще придется заплатить более 300 тысяч рублей за год.

Горняки

В Уральском государственном горном университете рассказали, что цены на обучение остались на уровне прошлого года. Для первого курса самые низкие цены для направлений «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» – 130 тысяч рублей. Самое дорогое направление в вузе – «Искусство костюма и текстиля»: 289 тысяч рублей. А средняя стоимость бакалавриата по вузу – 150 тысяч рублей, специалитета – 165 тысяч рублей в год. Есть скидки за высокие баллы ЕГЭ.

Экономисты

Относительно недорогим на фоне других вузов выглядит Уральский государственный экономический университет. Для первокурскников обучение здесь стоит от 135 до 150 тысяч рублей (уровень прошлого года) Самое дешевое направление – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Самые дорогие – экономика, менеджмент, гостиничное дело, управление персоналом и так далее. Есть скидки за высокие баллы по ЕГЭ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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