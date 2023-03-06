В УрФУ рассказали о стоимости обучения на текущий год: от 165 до 299 тысяч рублей – для бакалавров

Уральский федеральный университет опубликовал приказы о стоимости обучения на 2023-2024 год. Самые «дешевые» направления для первокурсников бакалавриата стоят от 165 тысяч рублей, самые дорогие – 299 тысяч рублей. В среднем за год стоимость выросла на 10-15 тысяч, за три года – на 20-30 тысяч рублей, но есть и более значительный рост. В вузе рассказали, что разработали систему скидок, размер их зависит от вступительных испытаний и успеваемости.

Согласно приказу, опубликованному на сайте УрФУ, в 2023-2024 году стоимость обучения на первом курсе бакалавриата и специалитета будет колебаться от 165 до 299 тысяч рублей, в зависимости от направления подготовки. Почти по всем с прошлого года произошло повышение.

Например, направление подготовки «Математика» будет стоить 165 тысяч рублей, в прошлом году было 150 тысяч, а три года назад – 139 тысяч. Прикладная математика подорожала до 199 тысяч рублей (в 2022 году было 175 тысяч, в 2020 – 159). Такие направления подготовки, как физика, химия – подорожали за год с 166 тысяч рублей до 182 тысяч рублей. Наиболее существенный рост произошел по айти-специальностям. Очное обучение на бакалавриате «Информатика и вычислительная техника» или «Информационные безопасности» обойдется в 222 тысячи рублей. Хотя еще в прошлом году стоимость составляла 175 тысяч рублей, а в 2020-м – 168 тысяч рублей. Чуть меньше стоят «строительные» специальности – архитектура и строительство – по 199 тысяч рублей (против 175 тысяч в прошлом году). Самыми дорогими остаются «Экономика» (Мировая экономика) и «Дизайн». Первокурсникам, поступающим на платной основе, придется платить по 299 тысяч рублей в год (+24 тысячи с прошлого года).

В пресс-службе Уральского федерального университета «Новому Дню» сообщили, что стоимость обучения на первом курсе по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры «установлена в соответствии с действующим законодательством». При этом для всех категорий студентов разработана обширная система скидок.

«Для поступивших на образовательные программы бакалавриата или специалитета очной формы обучения сохранены скидки до −13% на весь период обучения при определенных результатах вступительных испытаний. Для гуманитарных и экономических программ – от 170 баллов ЕГЭ и выше, для инженерных и естественнонаучных – от 150 и выше, для направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (совместного с «СКБ Контуром») – от 210, – рассказали в УрФУ. – Дополнительная скидка −20 % сохраняется на каждый очередной учебный год в случае успешной (на 4 и 5) сдачи двух сессий подряд».

Стоимость обучения для студентов вторых-шестых курсов в 2023 году проиндексирована на 5,5% – уровень инфляции. Но учащиеся также могут рассчитывать на скидки за достижения в учебе, спорте, общественной деятельности. Дисконт 25% предоставляется нуждающимся. Также в этом году введена социальная скидка −25 % для детей участников СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины.

«Для граждан стран Таможенного союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и Абхазии стоимость обучения, виды, критерии и условия предоставления скидок установлены такие же, как для граждан России. Для остальных категорий иностранных граждан стоимость устанавливается с учетом дополнительных расходов по набору и направлению на обучение, а также миграционных расходов», – прокомментировали в УрФУ.

Добавим, что другие уральские вузы еще не опубликовали приказы о стоимости обучения на 2023/2024 учебный год. В медицинском «Новому Дню» сообщили, что приказ появится в мае, в Горном обещали опубликовать документ до начала июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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