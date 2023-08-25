УрФУ с 1 сентября снижает стипендии бакалаврам и магистрам

Уральский федеральный университет снижает стипендии с 1 сентября. Некоторые категории понижения почти не заметят, поскольку оно составит 100 рублей. Другим урезали существенно – на тысячу рублей в месяц.

Приказ о размере стипендий, подписанный ректором вуза Виктором Кокшаровым, выложен на официальном сайте УрФУ. Согласно документу, учащиеся бакалавриата будут получать 2361 рубль (раньше получали 2401 рубль), отличники – 3147 рублей раньше – 3601 рубль). Стипендия магистров снизится еще существеннее: с 3601 до 3147 рублей для рядовых студентов, с 5396 до 4327 рублей – для отличников. Льготники тоже будут получать меньше: 2985 рублей вместо 3818. Официального комментария вуза по поводу снижения стипендий пока нет.

«Продуктовая корзина дорожает каждый год, в связи с чем понижение стипендии – это издевательство», – возмущаются студенты в университетских соцсетях.

При этом стоимость обучения в УрФУ в 2023/2024 году выросла существенно – на 3-10%. Сейчас самые дешевые направления подготовки стоят 165 тысяч рублей за год (+15 тысяч), а самые дорогие – 299 тысяч рублей (+24 тысячи). Рост цен на обучение ректор вуза Виктор Кокшаров объяснял стремлением повысить зарплаты сотрудникам: в среднем педагоги сейчас получают по 100 тысяч рублей в месяц.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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