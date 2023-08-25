В УрФУ объяснили, почему стипендии с 1 сентября станут меньше

В Уральском федеральном университете объяснили снижение стипендий перераспределением стипендиального фонда на второе полугодие. В вузе стало больше отличников и социальных стипендий, поэтому выделенные государством деньги приходится делить на большее количество студентов.

«Были нормативы, установленные правительством РФ, по которым базовый размер стипендии составлял 2144 рубля, с 1 сентября размер базовой стипендии проиндексировали до 2262 рублей с учетом уральского коэффициента. Ниже этой суммы университет платить не может. Мы запрашиваем стипендиальный фонд, и это – целевые деньги, которые можно потратить только на стипендии. И это не ректор решает, кому и сколько начислять. Это делается исходя из прогноза: кто как сдал сессию, увеличилось ли количество отличников и так далее, – объяснили «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ. – До 1 сентября больше всего получали магистры, которые сдали сессию на отлично. Но по итогам весенней сессии стало больше таких студентов, и, грубо говоря, средства будут перераспределены на всех. И так по всем пунктам».

В вузе посчитали, что ранее бакалавры получали на 28% больше установленного правительства минимума, сейчас будут получать чуть меньше (+20% от минимума). Отличники и магистранты будут получать к базовой ставке +60% (было +93,1%).

Как ранее писал «Новый День», с 1 сентября в УрФУ изменится размер стипендий. Учащиеся бакалавриата будут получать 2361 рубль (раньше получали 2401 рубль), отличники – 3147 рублей (раньше – 3601 рубль). Стипендия магистров снизится еще существеннее: с 3601 до 3147 рублей для рядовых студентов, с 5396 до 4327 рублей – для отличников. Льготники тоже будут получать меньше: 2985 рублей вместо 3818.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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