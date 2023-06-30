Виктор Кокшаров: «Средняя зарплата педагогов УрФУ – 100 тысяч рублей»

Средняя зарплата преподавателей Уральского федерального университета достигла 100 тысяч рублей: кто-то получает только оклад, а кто-то – в десятки раз больше, сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

«Мы увеличиваем оклады, и у нас серьезные стимулирующие составляющие. Доплаты идут за рейтинг – до 35 тысяч рублей в месяц. Он складывается из баллов, каждый балл – 11 рублей. Есть доплаты за преподавательскую или научную деятельность и так далее. Есть стимулирование за научные публикации, за их цитирование. Я радуюсь, когда подписываю приказы о стимулировании наших преподавателей, когда они получают разово дополнительно по 1,4 млн – за достижения. Те, кто занимается научной деятельностью, выигрывают гранты, они серьезно получают. Но есть и те, кто мало получают, один оклад», – рассказал Виктор Кокшаров на прямой линии на канале «ОТВ».

Он объяснил, что в том числе на оплату труда сотрудников идут средства, полученные от контрактников. Также деньги идут на коммунальные платежи, ремонты и другие нужды университета.

«Мы увеличиваем оплату за обучение на уровень инфляции. По ряду направлений мы обязаны, в соответствии с законом, дотягивать стоимость контрактного обучения до стоимости бюджетного обучения, иначе получается, что мы за счет бюджетников доплачиваем за обучение контрактников. В этом году стоимость выросла на 3,5-9,8%. Самые дорогие направления – ядерные технологии и дизайн. Там оплата составляет 299 тысяч рублей в год. Это та цифра, которую нам государство дает на обучение бюджетников», – пояснил Виктор Кокшаров.

О том, как выросла стоимость обучения в УрФУ, «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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