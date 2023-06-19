Уральские вузы об уходе от Болонской системы: поступившие в этом году на бакалавриат, доучатся

Российские вузы к 2025 году могут уйти от Болонской системы образования, когда студент сначала обучается на бакалавриате, затем – в магистратуре. Но абитуриенты, которые в этом году поступают на бакалавриат, могут быть спокойны: они пройдут образовательную программу до конца.

«В каждом вузе есть и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Взрывного ничего нет, все идет своим чередом. Говорят, что мы уйдет от Болонской системы к 2025 году. И в этом году 15 вузов России уже участвуют в эксперименте. В августе Минобрнауки примет некие нормативные документы, и тогда можно будет говорить, что же будет дальше. А сейчас все спокойно, мы ведем прием на все формы обучения», – ответила на вопрос «Нового Дня» в «Интерфакс-Урал» начальник управления по приему и довузовской подготовке Уральского государственного экономического университета Ирина Мартьянова.

В УрФУ также отметили, что в этом году набор ведется по всем формам: бакалавриат, специалитет, магистратура. А в Уральском государственном горном университете добавили: «Все, кто начал обучение на бакалавриате в этом году, закончат бакалавриат. Не надо об этом беспокоиться. Просто к 2025 году вузы будут постепенно переходить с бакалавриата на специалитет», – отметила начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов УГГУ Анастасия Суетина.

Напомним, прошлым летом российские вузы были исключены из Болонской системы. Хотя, по другой версии, Россия в нее и не вступала. Постепенно в университетах страны будут сокращать количество направлений, по которым есть бакалавриат и магистратура. Специалитет, напротив, будут наращивать.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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