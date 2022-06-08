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Президент союза ректоров про выход из Болонской системы: «Мы в нее не вступали. Никакой революции не будет»

Президент Российского союза ректоров, ректор Московского университета Виктор Садовничий заявил, что никакой революции после исключения российских вузов из Болонской системы не будет. Более того – Россия вообще не подписывала документы о присоединении к Болонскому процессу. Но изменения в высшем образовании будут: упор сделают на фундаментальность.

«Недавно у нас был совет ректоров, в котором принимали участие более 100 руководителей российских вузов. И мы пришли к нескольким выводам. Во-первых, в Болонскую систему мы не вступали, никакого документа подписанного нет, – заявил Виктор Садовничий на совете ректоров России и Киргизии, который проходит сегодня в Уральском федеральном университете. – Я всегда был не согласен в принципе с копированием какой бы то ни было системы. У нас есть свои традиции, высокий интеллект нации, большое желание учиться. Но случилось что случилось. С коллегами мы обсудили и пришли выводу, что в нашей новой системе образования главным будет фундаментальность. Думаю, будет повышен уровень специалитета. Мы все едины в том, что бакалавриат имеет право существовать по отдельным направлениям, для иностранных студентов. Главное – усиление и улучшение того, что у нас есть.

Никакой революции не будет. А то, что копировать не надо никакие системы – это есть азбука, по крайней мере для меня как математика».

Напомним, российские вузы были исключены из Болонской системы, которая предусматривает обучение по трём ступеням: бакалавриат, магистратура, специалитет. Среди студентов и родителей продолжают множиться слухи: не придется ли учащимся бакалавриата резко переходить на специалитет и учиться дополнительный год или два? Можно ли будет продолжать обучение за рубежом? Представители крупных уральских вузов рассказали «Новому Дню», что для нынешних студентов никаких изменений не будет. В будущем могут появиться разные модели обучения, предполагающие всякие сочетания бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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