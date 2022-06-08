Руководители вузов про выход из Болонской системы: для тех, кто только поступает или уже учится, ничего не меняется

После исключения России из Болонской системы среди студентов и родителей продолжают множиться слухи: не придется ли учащимся бакалавриата резко переходить на специалитет и учиться дополнительный год или два? Можно ли будет продолжать обучение за рубежом? Что вообще для простых студентов означают изменения в системе высшего образования? «Новый День» разбирался в вопросе вместе с представителями уральских вузов.

К Болонской системе вузы России начали присоединяться в 2000-х, а масштабно перешли на трехступенчатую систему к 2011 году. С тех пор во всех университетах можно было получить диплом бакалавра, отучившись 4 года, и уйти либо работать, либо в магистратуру по этому же или другому направлению. Особняком стоял специалитет: по наукоемким и высокотехничным направлениям студенты продолжали учиться 5-6 лет. Болонская система также предполагала, что диплом бакалавра из России будут принимать в любой другой стране, подписавшей Болонское соглашение. Правда, как говорят в вузах, реализация была куда сложнее: российским студентам приходилось подтверждать свои знания и диплом непосредственно в выбранной стране.

По словам университетских руководителей, выход/исключение из Болонской системы для студентов ничего кардинально не изменят.

«Те, кто уже учатся, и кто планирует поступать в этом году, закончат по той системе, которая уже есть, – прокомментировал «Новому Дню» ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин. – Если будет дополнительно открываться специалитет, то наверняка появится механизм, как на него можно будет перейти. У нас и сейчас есть специалитет, но наверняка его будет больше, на усмотрение вузов и потребности экономики региона. Для России, и для нашего университета в частности, в худшую сторону точно ничего не изменится. Ведь используя Болонскую систему как матрицу, мы все равно приземляли ее на свои традиции образования, на свою систему. И сейчас надо взять от этой системы толковые вещи и применить на свою нынешнюю реальную систему. Кто-то говорит: а вот если я поеду работать на Запад? Никто ведь не мешает. Если знания достаточные, если работник хороший, он будет востребован и здесь, и на Западе. Если будет такая политическая ситуация, как сейчас, в отношении России, то без разницы будет [для Запада] что ты закончишь: и то и то будет плохо».

Проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета Наталья Андрейченко рассказала «Новому Дню», что переход на новые модели образования будет плавным. И у студентов по-прежнему будет выбор: бакалавриат, магистратура или специалитет. Правда, скорее всего, по некоторым направлениям, требующим получения определенных компетенций, 4-летней программы не будет.

«Во-первых, министр образования России уже высказал мнение, что выход из Болонской системы не означает кардинального изменения. Мы говорим о развитии российской системы образования, которая будет предполагать наличие трех ступеней, как это есть и сейчас: бакалавриат, магистратура, специалитет. И то, что родители говорят, будто студенты бакалавриата должны задуматься о переходе на специалитет, нелогично. Потому что такие кардинальные изменения не происходят быстро. У нас цифры приема распределены на два года вперед. Опасаться, что к бакалавриату прикрутят год, тоже не надо. Специалитет – это не прикрутка, это отдельная форма образования, – говорит Наталья Андрейченко. – Скорее всего, по отдельным направлениям, по которым требуется более тщательная подготовка (тот же биотех), будет переход на специалитет. Но это будет плавная безболезненная перестройка по отдельным направлениям. Почему-то никого ведь не удивляет, что в медуниверситетах никто не переходил на бакалавриат, врачей так и учили все эти годы на специалитете».

По словам проректора УрФУ, в разработке Минобразования РФ есть модели реализации. Например, для направлений, по которым нет специалитета, обсуждается создание схемы, при которой можно будет закончить бакалавриат и продолжить по тому же направлению в магистратуре.

«Это может быть схема 2+2+2 или 2+4. Это когда два года дается в бакалавриате на самоопределение, потому что не все студенты в момент поступления понимают, чего они хотят и на своем ли месте находятся. Такая гипотетическая модель могла бы стать логичным развитием в образовании, когда вы два года определяетесь, потом либо остаетесь по направлению, либо переходите на другое. Еще обсуждается вопрос интегрированных программ: когда из бакалавриата вы переходите в магистратуру по тому же направлению (по сути, получается тот же специалитет, – прим. ред.), затем – в аспирантуру. Вузу это выгодно, т.к. он так получает в будущем научные кадры».

Добавим, сегодня в Екатеринбурге проходит Форум ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики. Руководители вузов собрались на площадке УрФУ. Одно из последних важных событий в России, напомним – выход из Болонской системы. Как ранее писал «Новый День», представители Совета ректоров России выступили за сохранение двухступенчатой Болонской системы в вузах, но – в меньшем объеме, чем сегодня. Для фундаментальных наук, высокотехнологичных специальностей и программ, имеющим государственную важность, хотят вернуть специалитет. То есть студенты будут учиться 5-6 лет, как это было до 2003 года. Это было 2 июня. А спустя четыре дня все учебные учреждения России исключены из Болонской системы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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