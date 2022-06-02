Ректоры выступают за возвращение 6-летнего специалитета по фундаментальным и высокотехнологичным программам

Представители Совета ректоров России выступили за сохранение двухступенчатой Болонской системы в вузах, но – в меньшем объеме, чем сегодня. Для фундаментальных наук, высокотехнологичных специальностей и программ, имеющим государственную важность, хотят вернуть специалитет. То есть студенты будут учиться 5-6 лет, как это было до 2003 года.

«Мы предлагаем расширить практику обучения по специалитету для высокотехнологичных и имеющих общегосударственную важность программ. Второе – закрепить модель интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях (как сейчас в МГУ, бакалавр идет в магистратуру по той же программе: биолог – на биолога, юрист – на юриста), таким образом, обучение тоже будет 5-6 лет. Третье – предлагаем обсудить вопрос о сохранении двух уровней системы образования для отдельных областей образования, в том числе учитывая интересы иностранных студентов. Это 3-4 года бакалавриат и 1-2 года магистратура», – заявил на расширенном заседании президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Почти все выступавшие отметили, что в последнее время потребности государства изменились и нужно подстраиваться.

«Любая трансформация образования не должна быть шараханьем из стороны в сторону. Мы должны сохранить лучшие практики, а внутри Болонской системы тоже есть хорошие наработки. Второе – надо так настроить систему образования, чтобы она отвечала запросам государства, тем более сегодня, когда санкции, когда многое перекладывается на плечи выпускников, когда мировое разделение труда происходит, – заявил президент Московского государственного технического университета им Баумана Анатолий Александров. – Мы бы приветствовали расширение специалитета при подготовке по сложным инженерным направлениям».

Однако не все легко согласились с предложениями президента Совета ректоров. Например, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев поинтересовался: а кто будет платить за увеличение срока обучения на 1-2 года?

«Может, где-то надо не 4 года, не 5 лет, а 11, если правильно выстраивать вертикаль. Но нужно не забывать о деньгах. Легкое решение – увеличить на год срок образования в советское время привело к тому, что выпускники, которые учились на год дольше, проигрывали на рынке другим, кто учился на год меньше. А сколько денег в рублях? А готовы мы советское качество обеспечить? Или нам просто надо денег больше? Определять должны не только и не столько ректоры. Определять должен бизнес, госструктуры. Вот наши заказчики. С ними надо работать», – заявил Кропачев.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков должен был выступать на открытии совета, но он задержался (на момент публикации совет продолжается), однако ранее он заявлял, что уход от Болонской системы не означает запрета бакалавриата и магистратуры. Но университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. «Будущее – за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», – отмечал ранее министр.

Москва, Ольга Тарасова

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