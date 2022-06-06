Все учебные учреждения России исключены из Болонской системы

Все российские образовательные организации исключили из Болонского образовательного процесса. Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Дмитрий Афанасьев.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса», – сказал Афанасьев. На данный момент фактически все учебные учреждения в стране исключены из Болонского процесса.

Болонский процесс был запущен в 1999 и направлен на сопоставимость стандартов и качества квалификаций высшего образования в Европе. Среди прочего Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. С тех пор в стране ведется дискуссия по поводу ее целесообразности. Этот вопрос неоднократно поднимался в 2022 году на фоне обострения отношений с Западом.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что России намерена выйти из Болонского процесса. Он назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится «собственная уникальная система образования».

Москва, Зоя Осколкова

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