Выход России из Болонской системы образования обсудят в Госдуме и Совфеде: «Отказ должен быть поэтапным»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от Болонской системы образования должен быть поэтапным. Студентов необходимо предупредить об изменениях хотя бы за два года, они не должны пострадать, подчеркнул он. Вопрос выхода России из Болонской системы будет обсуждаться в Госдуме и Совете Федерации.

«Те заявления, что мы видим и слышим, и министр говорил, что поэтапный переход (планируется. – прим. ред.), иначе никак», – сказал Музаев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что здесь главное – снова не наделать ошибок, которые приведут к тому, что «пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее».

Глава ведомства также заявил, что выход из Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ. «Я думаю, что практически никак не повлияет, потому что речь идет о поступлении в высшие учебные заведения, это уже следующая ступень», – заявил Музаев.

Более того, он счел нецелесообразным отказ от ЕГЭ после отмены Болонской системы. По мнению чиновника, отмена экзамена может спровоцировать возмущения в обществе и ограничит права абитуриентов.

«Перейдем в специалитет, откажемся от Болонской системы – приемную кампанию в вузы как будем проводить? Возвращаемся в формат, когда каждая школа проводит экзамен, а потом высшее учебное заведение проводит экзамен? Хорошо, будет право дано в пять вузов, но будет ли у человека время? Расписание под человека никто не будет делать», – прокомментировал Музаев. В итоге «у нас сразу исчезнет право у всех выпускников попытать возможность на поступление в пять вузов... Фактически нам придется вернуться в историю, когда мы ограничиваем право наших граждан на поступление во множество вузов», – заключил он.

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что России намерена выйти из Болонского процесса. Он назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится «собственная уникальная система образования». В ее основе должны лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – подчеркнул министр.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты парламента поддерживают позицию главы Минобрнауки. «У всех есть понимание, что нам нужно выходить из Болонской системы», – отметил он. Володин поручил депутатам в июне провести широкое обсуждение процесса выхода РФ из Болонской системы с участием главы Минобрнауки. По его словам, организовать такое обсуждение можно сразу после того, как депутаты вернутся из регионов 6 июня. Спикер Госдумы предложил поставить этот вопрос на особый контроль.

«Совершенно очевидно, что эта тема требует скорейшего рассмотрения. Возможно, сразу после приезда из регионов проведем обсуждение этого вопроса либо в рамках Совета Думы, либо, если потребуется, проведите расширенное заседание комитета (профильного комитета Госдумы по науке и высшему образованию. – прим. ред.)», – сказал Володин (цитата по «Дума ТВ»).

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что выход России из Болонского процесса профильный комитет верхней палаты парламента с участием профильных ведомств по образованию обсудит 6 июня.

«Будем обсуждать на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре 6 июня, в том числе в контексте инициированного этим комитетом еще два месяца назад соответствующего законопроекта», – цитирует сенатора РИА «Новости».

В Кремле пока не комментируют отказ от Болонской системы образования. «Министерство (Минобрнауки – прим. ред.) вчера сказало, что ведется работа над новым видением возможной системы. Она разрабатывается. Перед тем как что-то говорить нужно исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену», – сказал журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Болонский процесс был запущен в 1999 и направлен на сопоставимость стандартов и качества квалификаций высшего образования в Европе. Среди прочего Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. С тех пор в стране ведется дискуссия по поводу ее целесообразности. Этот вопрос неоднократно поднимался в 2022 году на фоне обострения отношений с Западом. За отказ России от Болонской системы образования и возвращение к отечественной модели ранее выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, в настоящее время студентов и преподавателей из России «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

Москва, Наталья Петрова

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