Минобрнауки: Болонская система образования – прожитый этап

Глава минобрнауки Валерий Фальков во вторник, 24 мая, заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса, – сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Фальков сказал: «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Следует напомнить, что Болонский процесс был запущен в 1999 и направлен на сопоставимость стандартов и качества квалификаций высшего образования в Европе, среди прочего он предполагает обучение в рамках бакалавриата и магистратуры.

Москва, Иван Бабурин

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