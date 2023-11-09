Девятиэтажную поликлинику в Академическом обещают открыть в 2024 году (ФОТО)

Большую поликлинику для взрослых в Академическом районе обещают открыть в 2024 году. Сейчас здание готово на 70%. В больнице будут не только кабинеты терапевтов и узких специалистов, но еще женская консультация и операционные.

Отметим, что сейчас в Академическом районе работают две маленьких поликлиники – от ЦГБ № 2 и № 6. Но там принимают только терапевты, к узким специалистам люди вынуждены ездить в другие районы Екатеринбурга. В том числе это касается беременных женщин, которые наблюдаются в ЖК по всему городу.

Вскоре эту проблему обещают решить. На перекрестке улиц Академика Парина и Ландау строят 9-этажное здание, которое полностью отдадут под оказание медицинских услуг взрослому населению Академического. По данным департамента информполитики губернатора, поликлиника готова на 70%: завершается монтаж остекления, внутри здания почти готова разводка инженерных коммуникаций, скоро дадут отопление.

«Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену и станет одной из самых крупных и передовых в городе. Помимо врачебных кабинетов в ней будут кабинеты, оснащенные современным оборудованием, в том числе двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии. Кроме того, в больнице будут свои операционные, травмпункт, женская консультация. Планируется, что поликлиника откроет двери уже в 2024 году», – сообщили в ДИПе.

Напомним, в Свердловской области сохраняется дефицит медицинских кадров. На одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме. Меньше всего откликов приходит на вакансии анестезиологов, реаниматологов, офтальмологов, врачей функциональной диагностики и эндокринологов. Эти узкие специалисты сегодня в большом дефиците. Всего, по данным на начало 2023 года, в больницах Свердловской области было открыто более 800 вакансий.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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