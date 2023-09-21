УГМУ выпустила первых выпускников по специальности «Скорая медицинская помощь»

Сегодня в Екатеринбурге вручили дипломы первым выпускникам клинической ординатуры по специальности «Скорая медицинская помощь» УГМУ. Она была возрождена в 2021 году совместными усилиями вуза, регионального Минздрава, станции скорой помощи имени Капиноса и учредителей Фонда святой Екатерины.

«Если бы не пандемия, ординатура скорой помощи, может, и не возродилась бы. В 2020 году пандемия заставила нас ощутить нехватку врачей скорой, и это стало толчком для дальнейшего развития. Врач скорой медицинской помощи – это служение для человека, ради спасения жизней», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

За два года медики прошли полноценное обучение по специальности, погрузились в медицину чрезвычайных ситуаций, педиатрию и усиленную практику. Сегодня накопленные знания врачи начнут применять в реальной жизни: теперь они не просто студенты, а дипломированные специалисты. Вместе с дипломами об образовании выпускники получили сертификаты на 50 000 рублей от учредителей Фонда в качестве поддержки на старте нового пути в жизни.

«Это опыт уникальный, когда ГЧП было организовано по обучению самой дефицитной специальности, когда мы наконец-то возродили ординатуру. Кроме слов благодарности Фонду, у меня слов нет. Сегодня вы как врачи вливаетесь в нашу большую семью: 8216 сотрудников скорой медицинской помощи в Свердловской области. Звание врача СМП носите с гордостью – больниц в городе может быть много, а скорая помощь всего одна», – обратился к выпускникам главный врач станции СМП им. Капиноса Игорь Пушкарев.

Отметим, что благодаря возрождению кафедры скорой медицинской помощи дефицит врачей СМП в Свердловской области может быть закрыт через 5-7 лет планомерной работы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»