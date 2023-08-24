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Четверг, 24 августа 2023, 11:55 мск

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Мигрант, ударивший девушку в шортах в Подмосковье, стал фигурантом дела об экстремизме

В отношении мигранта, который накануне напал на девушку в Подмосковье во время её утренней пробежки, возбуждено дело об экстремизме – п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с применением насилия). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По уточненным данным ведомства, 23 августа в утренние часы мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. Там он увидел незнакомую ему девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку, в связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия.

Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица.

Следователем признана потерпевшей и допрошена пострадавшая девушка. Осмотрены видеозаписи, планируется назначение ряда экспертиз.

Ранее сообщалось о возбуждении в отношении мигранта уголовного дела о «Хулиганстве» (ст. 213 УК РФ). В отделении полиции иностранец сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина ответил, что «спасал ее от греха».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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