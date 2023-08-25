Экс-чиновник предложил отправлять мигрантов на военные сборы и запретить им переводы денег за границу

Иностранцам, которые переезжают в Россию на ПМЖ, необходимо проходить военные сборы, а денежные переводы за границу в первые 10 лет для них следует запретить. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале «Что, простите?» бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области, политтехнолог Дмитрий Федечкин.

По мнению эксперта, миграционную политику в стране пора ужесточить. Если говорить о трудовых мигрантах, то работодатель должен их сопровождать все время пребывания в стране, начиная с зоны прилета и заканчивая зоной вылета. «Никаких праздных шатаний у этих людей быть не должно. Приехали работать – работайте. И работодатель должен нести за него полную ответственность – вплоть до уголовной», – пишет Федечкин.

Для тех, кто переселяется в Россию на ПМЖ и получает российское гражданство, он предлагает установить еще более строгие правила. Будущему гражданину РФ нужно сдать экзамены по русскому языку и основам культурных особенностей. Семейный человек обязан перевезти с собой семью сразу. Мужчин следует ставить на воинский учет с обязательным прохождением краткосрочных военных сборов и получением ВУС. В течение пяти лет с момента получения гражданства приезжий должен приобрести жилье по установленным в РФ социальным нормам.

Для новых граждан, которые создают государству проблемы, Федечкин предлагает ввести строгие санкции: «Одинокий человек или глава семьи остается безработным в течение полугода – профилактическая работа, частичное поражение в социальных правах, с последующим лишением гражданства и высылкой из страны за год безработицы. Серьезное правонарушение в течение первых пяти лет – лишение гражданства, принудительная высылка из страны всей семьи без права въезда в РФ пожизненно, включая ближайших родственников. Постановка ребенка на учет в КДН – лишение гражданства родителей и детей, принудительная высылка из страны. Повседневная поведенческая ассимиляция: хочешь носить хиджаб – селись в том регионе нашей страны, где это принято. Запрет на денежные переводы с территории России в другие страны сроком на 10 лет. Жестко. Но иначе никак. Утонем».

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе очередной скандал с участием мигранта случился в Подмосковье. Утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино приезжий мужчина увидел незнакомую девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку. Он высказался о недопустимости ношения такой одежды и ударил девушку по лицу. Возбуждено дело об экстремизме – п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с применением насилия».

Москва, Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

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