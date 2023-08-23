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Среда, 23 августа 2023, 21:25 мск

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Мигрант ударил жительницу Подмосковья, чтобы «спасти её от греха»

Мигрант, задержанный сегодня за нападение на жительницу подмосковного Нахабина во время утренней пробежки, на допросе в полиции заявил, что таким образом пытался спасти её от «греха».

Видео допроса опубликовала пресс-служба МВД. В отделении полиции иностранец сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина ответил, что «спасал ее от греха».

Telegram: ВИДЕО

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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