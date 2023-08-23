В Подмосковье задержан мигрант, ударивший девушку на утренней пробежке

В Подмосковье задержан иностранец, напавший в подмосковном Нахабине на девушку, которая совершала утреннюю пробежку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, против мигранта возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». «Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине. Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ», – сказала Волк.

Как сообщал «Новый День», скандальный инцидент произошел сегодня утром. На бежавшую девушку напал мигрант, который был возмущен ее спортивной одеждой – пострадавшая была в спортивных шортах и футболке. Иностранец схватил её за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» и ударил в лицо.

Москва, Светлана Антонова

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