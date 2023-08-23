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Среда, 23 августа 2023, 16:11 мск

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К расследованию нападения мигранта на девушку, совершавшей утреннюю пробежку, подключился Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения мигранта на девушку в подмосковном Нахабине.

«Внимание главы СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа и СМИ о нападении мигранта на находившуюся на пробежке девушку в поселке Нахабино Московской области. Мужчина нанес ей удар кулаком по лицу, причинив телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Глава СКР поручил руководителю подмосковного главка ведомства Александру Старикову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в СК.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня полиция также начала проверку обстоятельств нападения. По данным телеграм-каналов, на бежавшую девушку напал мигрант, который был возмущен ее спортивной одеждой – пострадавшая была в спортивных шортах и футболке. Иностранец схватил её за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» и ударил в лицо.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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