ЧП в Подмосковье: на девушку во время утренней пробежки напал мигрант

Полиция начала проверку обстоятельство нападения на девушку, совершавшую в подмосковном Нахабине утреннюю пробежку.

«Сегодня в Дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г.о Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для привлечения к предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении регионального главка МВД.

По данным телеграм-каналов, на девушку напал мигрант, который был возмущен ее спортивной одеждой – пострадавшая была в спортивных шортах и футболке. Иностранец схватил её за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» и ударил в лицо.

Как уточняет канал Shot, мигранта попытались осадить местные жители, которые объясняли ему, что шорты спортивные, а девушка просто вышла на пробежку, но на это он ответил крайне «логичным» вопросом: «Девушка может быть спортсменкой?»

Москва, Светлана Антонова

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