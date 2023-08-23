российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 августа 2023, 14:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Подмосковье: на девушку во время утренней пробежки напал мигрант

Полиция начала проверку обстоятельство нападения на девушку, совершавшую в подмосковном Нахабине утреннюю пробежку.

«Сегодня в Дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г.о Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для привлечения к предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении регионального главка МВД.

По данным телеграм-каналов, на девушку напал мигрант, который был возмущен ее спортивной одеждой – пострадавшая была в спортивных шортах и футболке. Иностранец схватил её за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» и ударил в лицо.

Как уточняет канал Shot, мигранта попытались осадить местные жители, которые объясняли ему, что шорты спортивные, а девушка просто вышла на пробежку, но на это он ответил крайне «логичным» вопросом: «Девушка может быть спортсменкой?»

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Пожар на складе в Ногинске распространился на 4300 кв метров / Крупный пожар в Подмосковье: горит склад компании по производству лакокрасочных изделий / Взрыв в Сергиевом Посаде: власти региона определились с размером помощи пострадавшим / Следственный комитет подтвердил: после взрыва в Сергиевом Посаде неизвестна судьба 12 человек / Дело о взрыве в Сергиевом Посаде: задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс» / Последствия взрыва в Подмосковье: за медпомощью обратились 56 человек, под завалами могут оставаться люди / После взрыва в Сергиевом Посаде более 10 тысяч местных жителей остались без горячей воды / Число пострадавших при взрыве в Подмосковье превысило 50 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,