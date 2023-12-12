«Это нарушение»: в Госдуме оценили исполнение Конституции РФ

В России много проблем с соблюдением Основного закона страны, внесенные три года назад поправки в Конституцию до сих пор не реализованы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по конкуренции Валерий Гартунг. По его оценке, главным нарушением является неисполнение гарантированной индексации пенсий всем пенсионерам.

«Три года назад я был участником группы по разработке поправок в Конституцию и, к сожалению, сегодня вынужден констатировать, что тот дух поправок, которые мы вносили, до сих пор не реализован в наших федеральных законах и в правоприменительной практике», – сказал Гартунг на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий также обратил внимание на поправку, по которой гарантируется индексация пенсий всем пенсионерам. «Индексация пенсий работающим пенсионерам до сих пор не проводится. Мы считаем, что это нарушение Конституции», – подчеркнул он.

«Отмечая 30-летний юбилей нашей Конституции, хотел бы отметить, что есть еще проблемы с ее соблюдением. Внимательно перед выступлением внес закладочки в статьи, соблюдение которых вызывает сомнение. Их тут немало. Поэтому сегодня нам есть еще над чем работать. Безусловно, только буквально соблюдая Конституцию, мы можем гарантировать те права и свободы граждан, которые описаны в Конституции», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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