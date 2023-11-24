В Госдуме констатировали, что реальная и официальная инфляция в России различаются в разы

Реальная и официальная инфляция в России отличаются в разы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя данные о стоимости так называемого «индекса оливье» и росте потребительских цен.

«В версии Росстата стоимость новогоднего блюда за год выросла на 6%, в оценках независимых аналитиков – на 45%. Разница в 7,5 раза! Немалые расхождения наблюдаются и в замерах потребительской инфляции в целом. Росстат считает, что с начала года потребительские цены выросли на 6,3%. А холдинг «Ромир» фиксирует годовой рост цен на продукты и товары повседневного спроса выше 16%», – констатировал политик.

При этом Миронов обратил внимание, что «независимые эксперты оценивают фактические расходы покупателей по чекам в магазинах, а Росстат с помощью непрозрачных методик пытается «уместить» инфляцию в коридор официальных прогнозов Минэкономики, своего руководящего ведомства».

Как считает лидер «эсеров», для более объективных оценок необходимо изменить статус статистической службы, которая на сегодня подчинена Минэкономики.

«Мы считаем, что Росстат нужно подчинить напрямую президенту РФ или вообще сделать независимым ведомством. Государственная статистика не должна выдавать желаемое начальством за действительное. Ее назначение – фиксировать реалии, на которых выстраивается грамотная социально-экономическая политика государства. В том числе меры регулирования цен и усиления социальной поддержки, которые необходимы нашим гражданам», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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