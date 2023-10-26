Силуанов заверил, что Минфин РФ не следует рекомендациям МВФ

Политика министерства финансов РФ не связана с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) по накоплению резервов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«Никакой валютный фонд нам не навязывал создание Фонда национального благосостояния. Предыдущие годы и текущий год говорят о том, что нам нужен наш резерв, запас для финансирования как раз социальных обязательств, поддержки экономики», – заявил Силуанов.

Комментируя претензии депутатов Госдумы, министр финансов отметил, аргументы о влиянии МВФ звучат регулярно, и подчеркнул, что «сегодня мы видим, что из Фонда национального благосостояния поддерживается экономика наша, инфраструктура, высокотехнологические проекты». «Мы столько денег на рынке бы не взяли», – сказал он.

«Мы видим, что этот инструмент доказал свою работоспособность. Деньги из Фонда национального благосостояния – 12 триллионов рублей, о которых вы сказали, – большая часть этих денег вложена уже в проекты и работает на экономику. Эти деньги работают в нашей стране <…> Никаких решений со стороны МВФ, конечно, нет, это мы сами заинтересованы в том, чтобы иметь устойчивость бюджетной конструкции и финансировать наши планы, невзирая на внешние условия», – заверил Силуанов.

Ранее в Госдуме при рассмотрении законопроекта о «бюджетном правиле», которое предусматривает, что в 2024 году дополнительные доходы госказны от продажи нефти сверх базовой цены в $60 за баррель направляются в Фонд национального благосостояния, представители парламентской оппозиции заявляли, что Минфин РФ действует в русле антироссийского санкционного давления Запада.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева назвала возобновление «бюджетного правила» в данном изложении «абсурдом в квадрате» и обратила внимание на предлагаемой Минфином цены – $60 за баррель, аналогичный «потолку цен», объявленному для России Западом.

«Что добиваются наши враги? Потолок нефти $60 за баррель, чтобы мы не получали доходы нефти выше $60 за баррель, чтобы их не было. Что добивается Минфин, устанавливая это бюджетное правило? Если вдруг мы получим доходы, несмотря на этот потолок цен, свыше $60 за баррель, то мы их тратить не будем. Но ведь это то же самое, что нам навязывали в течении долгих лет – Стабфонд. Да, формально вы получаете доходы, но вы их не тратите, вы их где-то там складируете, а потом мы у вас эти деньги заберем… В данной ситуации, когда всё доказано, что это не работает, – нет, всё равно... Причем, та же самая цифра, что и потолок, который установили для нас. Как говорится, абсурд опровергнуть невозможно», – констатировала Дмитриева.

Москва, Светлана Антонова

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