Министерство Силуанова реализует западные санкции против РФ: думская оппозиция высказалась резко против «бюджетного правила»

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые возвращают действовавшее до прошлого года «бюджетное правило», которое предполагает доходы от нефти свыше $60 за баррель направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции не поддержали документ, заявив, что Минфин РФ действует в русле антироссийского санкционного давления Запада.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева назвала возобновление «бюджетного правила» в данном изложении «абсурдом в квадрате» и обратила внимание на предлагаемой Минфином цены – $60 за баррель, аналогичный «потолку цен», объявленных для России Западом.

«Что добиваются наши враги? Потолок нефти $60 за баррель, чтобы мы не получали доходы нефти выше $60 за баррель, чтобы их не было. Что добивается Минфин, устанавливая это бюджетное правило? Если вдруг мы получим доходы, несмотря на этот потолок цен, свыше $60 за баррель, то мы их тратить не будем. Но ведь это то же самое, что нам навязывали в течении долгих лет – Стабфонд. Да, формально вы получаете доходы, но вы их не тратите, вы их где-то там складируете, а потом мы у вас эти деньги заберем… В данной ситуации, когда всё доказано, что это не работает, – нет, все равно... Причем, та же самая цифра, что и потолок, который установили для нас. Как говорится, абсурд опровергнуть невозможно», – констатировала Дмитриева.

«На заседании комитета я просила подробно охарактеризовать, каков дальше путь этих денег. Во что они будут вкладываться, как они будут сберегаться? Ответ – они будут сберегаться в золоте и юанях. Зачем? Получается доход валютный в юанях, и налогоплательщики его продают на открытом рынке, получают рубли, уплачивают налоги. Потом обратно Центробанк покупает на эти рубли юани. И потом этими юанями, якобы можно их использовать для того, чтобы поддержать курс рубля по отношению к доллару. Ну, вообще, как это? Покупка-продажа юаней, и мы этим способом выравниваем курс доллара?! Ну это вообще невозможно никак объяснить, и никому невозможно объяснить... И любой человек, который даже с экономикой не знаком, он этого понять в принципе не может», – заявила Дмитриева под аплодисменты депутатов.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание на передачу контрольных функций от парламента правительству. «Мы никогда не проголосуем за то, чтобы контрольные функции парламента, особенно в части контроля за использованием бюджетных средств передать правительству. Ну, знаете, шутить с этим не надо, а то у нас вообще бюджета скоро не останется, если мы все правительству отдадим. Поэтому все возможные особенности исполнения бюджета – так грамотно написано всё – это ни что иное, как: ребята, постойте в сторонке, а мы тут с этими триллионами сами разберемся, а отвечать перед избирателями будете вы», – подчеркнул он.

«Мы не можем проголосовать за то, что, рассчитывая нефтегазовые доходы, заранее мы закладываем нефтяникам отрицательные акцизы – суммарно я насчитал чуть ли не 3,4 трлн рублей, в то время когда у нас дефицит бюджета закладывается и проектируется, что у нас рост долга будет с 20% ВВП до 40%. Ну, что это такое в конце концов? Не говоря уже о том, что с таким правительством нам и врагов не надо», – заявил Гартунг.

Депутат от ЛДПР Аркадий Свистунов, в свою очередь, также сообщил, что его фракция не сможет пока поддержать законопроект, так как замечания комитета Госдумы по бюджету являются «слишком существенными и концептуальными». «Есть второе чтение и именно там, надеемся, будут они исправлены, может быть. Но голосовать сразу за концепцию, которая изначально противоречит во многом действующему законодательству, мы считаем некорректным», – пояснил Свистунов.

При этом депутат от КПРФ Михаил Щапов заявил, что такие «существенные изменения» в бюджетное законодательство следовало обсудить до внесения в парламент проекта бюджета на следующую трехлетку. Он также напомнил о потере 10% ВВП при «заморозке» ФНБ два года назад. «Как итог, системное недофинансирование промышленности, науки, образования, здравоохранения, технологических изменений и, мягко говоря, не выполненная программа импортозамещения, отсутствие хоть каких-то зримых успехов в ключевых отраслях, таких, как например, микроэлектроника и многих других», – уточнил он.

«Отдельного внимания заслуживает то, в каком состоянии сейчас находится Фонд. Его объем на 1 сентября составляет 13,7 трлн рублей, причем, 4 трлн из них – это просто результат переоценки активов Фонда в результате девальвации рубля и роста стоимости акций Сбербанка и других предприятий, которые также составляют активы ФНБ. Из всех средств фонда только около половины находятся на счетах Центробанка в ликвидном состоянии. То есть, если мы захотим быстро изъять деньги из Фонда, то 6 трлн – это все, на что мы можем рассчитывать», – подчеркнул парламентарий.

«При этом хочу обратить внимание, что согласно внесенному проекту бюджета, уже запланировано, что 1,3 трлн рублей из Фонда должно пойти на погашение дефицита. То есть копили-копили средства на черный день, оставляли без ресурсов нашу экономику, а теперь вынуждены снова тратить на погашение дефицита. Мы в таком виде законопроект поддержать не можем», – подытожил Щапов.

В итоге, тем не менее, большинством голосов депутатов от «Единой России» законопроект был принят в первом чтении. Документ, в частности, устанавливает, что базовая цена на нефть в $60 за баррель подлежит ежегодной индексации на уровне валютной инфляции в 2% с 2027 года.

Определение базовых нефтегазовых доходов также предлагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, следует из документа. Базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой – $250 за 1 тыс. кубометров, которая с 2027 года ежегодно индексируется на 2%.

Законопроект также закрепляет на постоянной основе право организаций размещать средства на счетах Федерального казначейства в виде депозита, что обеспечивает их сохранность и повышает ликвидность федерального бюджета. При этом правительству будет дано право предоставлять бюджетный кредит государственным внебюджетным фондам, а также зачислять в казну остатки на едином налоговом счете в размере, превышающем 300 млрд рублей.

В заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам отмечено несколько критических замечаний в адрес документа, которые планируется устранить во втором чтении. В частности, вопрос о механизме парламентского контроля за расходованием средств резервного фонда правительства РФ, предлагаемой приостановке действия ограничения на снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

Москва, Мария Соколова

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