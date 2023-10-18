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Среда, 18 октября 2023, 17:41 мск

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Госдума проголосовала за «бюджетное правило» минфина во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, согласно которому расчет «бюджетного правила» будет производиться из базовой цены на нефть $60 за баррель с последующей индексацией на 2% с 2027 года.

Документ предполагает определение базовых нефтегазовых доходов в зависимости от базовых цен на нефть, газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса. При этом базовая экспортная цена на природный газ закрепляется на уровне среднегодовой – $250 за тысячу кубометров, которая также с 2027 года ежегодно будет индексироваться на 2 процента.

Как сообщал «Новый День», при рассмотрении документа в первом чтении представители парламентской оппозиции не поддержали проект, заявив, что Минфин РФ действует в русле антироссийского санкционного давления Запада.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева назвала возобновление «бюджетного правила» в данном изложении «абсурдом в квадрате» и обратила внимание на предлагаемой Минфином цены – $60 за баррель, аналогичный «потолку цен», объявленных для России Западом.

«Что добиваются наши враги? Потолок нефти $60 за баррель, чтобы мы не получали доходы нефти выше $60 за баррель, чтобы их не было. Что добивается Минфин, устанавливая это бюджетное правило? Если вдруг мы получим доходы, несмотря на этот потолок цен, свыше $60 за баррель, то мы их тратить не будем. Но ведь это то же самое, что нам навязывали в течении долгих лет – Стабфонд. Да, формально вы получаете доходы, но вы их не тратите, вы их где-то там складируете, а потом мы у вас эти деньги заберем… В данной ситуации, когда всё доказано, что это не работает, – нет, всё равно... Причем, та же самая цифра, что и потолок, который установили для нас. Как говорится, абсурд опровергнуть невозможно», – констатировала Дмитриева.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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