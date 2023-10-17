«Очевидный знак беды»: в Госдуме назвали враждебным актом новую купюру Банка России с храмом без креста

Руководство Центробанка РФ прикомандировано в Россию Западом и действует в его интересах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили депутаты Госдумы, оценивая презентованную вчера ЦБ новую купюру в 1000 рублей с изображением православного храмам без креста. При этом парламентариям так и не удалось выяснить, кто в Госдуме утверждал такой дизайн и почему от ЦБ не поступило объяснений.

В частности, замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов (фракция «эсеров») подчеркнул необходимость обязательного согласования новых денежных купюр в парламенте. «ЦБ (вопрос о назначении членов совета директоров) рассмотрели на прошлой неделе… Немножко бы забыть про эту организацию, которая гражданам только, что называется, портит настроение и демонстрирует в кавычках достижения то по курсу рубля, то по ставке рефинансирования. А вчера даже умудрились на ровном месте господа из ЦБ «вляпаться» в историю», – подчеркнул он.

«Напомню, что по 33 статье закона о Центробанке в обязательном порядке предварительно образцы (новых купюр) должны были быть направлены и в правительство, и в Госдуму. Пока не нашел информации о том, кто в Госдуме дал ЦБ согласие или несогласие на утверждение вот этой проблематичной такой архитектурной ценности… Объяснений не поступило. Ну, вот не смогли и Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина], и другие руководители ЦБ», – пояснил Нилов.

Лидер фракции «Справедливой России – За правду» в Госдуме Сергей Миронов со своей стороны назвал обоснованной жесткую реакцию значительной части православной общественности на презентованную накануне новую купюру Банка России. «Не суть важно, почему и когда сняли крест с конкретной церкви, воспроизведенной на тысячной купюре. Вопрос в другом: почему именно такое «специфическое» здание в ЦБ избрали представлять наше Поволжье и страну в целом. Храм без креста – это очевидный знак беды для православного человека, сигнал духовного неблагополучия, и самые подробные комментарии краеведов не изменят эту реакцию», – констатировал он.

«Для авторов банкноты Россия – чужая дикая страна, куда они прикомандированы «цивилизованным Западом», чтобы действовать в его интересах. Было бы странно, если бы люди, которые обрушили национальную валюту, ответственно, по государственному подошли к разработке новых банкнот. Пока такая команда рулит Центробанком, она будет душить российский бизнес, загонять в нищету население и по мере сил вносить раскол в наше многоконфессиональное и многонациональное общество», – подчеркнул Миронов.

Накануне, Банк России презентовал две новые купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне – башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. А также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в бывшем православном храме, с которого в 1918 году был снят крест.

Москва, Мария Соколова

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