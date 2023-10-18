ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей с куполом храма без креста

Центробанк России принял решение остановить выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей, ее дизайн будет доработан, сообщает регулятор.

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», – сказано в сообщении. В ЦБ не уточнили, с чем связано это решение.

Напомним, 16 октября Центробанк презентовал две новые купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а пятитысячная – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

На лицевой стороне тысячерублевой купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне – башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в бывшем православном храме, с которого в 1918 году был снят крест.

Священник Русской православной церкви Павел Островский обратил внимание на то, что на купюре в 1000 рублей изображен минарет с полумесяцем, а «купол православного храма» на той же купюре – без креста. «Не играйте с огнем», – предупредил он.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал тщательнее подходить к отбору изображений на денежных знаках. «Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно было быть», – пояснил он.

В Госдуме сочли новую купюру в 1000 рублей с изображением православного храма без креста враждебным актом со стороны ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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