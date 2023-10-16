Центробанк презентовал пятитысячную купюру с уральскими достопримечательностями (ФОТО)

Центробанк России презентовал новую пятитысячную купюру с уральскими видами.

Лицевая сторона банкноты полностью посвящена Екатеринбургу. На ней можно увидеть стелу «Европа – Азия» на фоне узнаваемых городских высоток: башни «Исеть», небоскребов «Высоцкий» и «Антей». Также различимы силуэты ДИВСа, екатеринбургского цирка, Дома Севастьянова, памятника конструктивизма «Дом контор» и колеса обозрения. Еще один секрет новой купюры – микроизображения. Если вооружиться лупой, то можно разглядеть ротонду из Харитоновского парка, трамвай, металлургические производства, варежки и многое другое.

На обратной стороне банкноты изображен челябинский памятник «Сказ об Урале». Это 12-метровый богатырь, символизирующий мощь уральского края.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что новые купюры номиналом 5000 рублей будут поступать в обращение постепенно. Старые банкноты действительны, они будут выходить из оборота по мере износа. Расплачиваться можно и старыми, и новыми пятитысячными купюрами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»