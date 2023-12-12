Мошенники ходят по квартирам и предлагают обменять пятитысячные купюры на новые – с Екатеринбургом

Выпуск пятитысячной купюры с изображением Екатеринбурга стал поводом для двух новых способов мошенничества. Неизвестные ходят по квартирам и предлагают обменять банкноты старого образца на новые купюры, которые оказываются фальшивками. Кроме того, людям предлагают проверить подлинность новых «пятитысячных», скачав приложение, которое крадет доступ к онлайн-банкам и другим персональным данным.

«Мошенники стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей. Неизвестные звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом, они похищают у человека деньги со всех счетов. Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России (где именно они расположены и как должны выглядеть) и не определяет подлинность купюр», – сообщили в пресс-службе Уральского Главного управления Банка России.

Еще один способ мошенничества не нов, но в нем тоже фигурирует новая банкнота номиналом 5000 рублей. Аферисты под видом работников соцслужб походят по квартирам и предлагают обменять старые банкноты на новые. Естественно, деньги оказываются фальшивыми. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. Известны и случаи квартирных краж, которые происходят во время «обмена денег».

Банк России напоминает, что обновленные банкноты – 100 и 5000 рублей – поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те и другие будут параллельно находиться в обращении.

Напомним, на новой банкноте номиналом 5000 рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга, Челябинска и других городов УрФО. В Свердловской области купюры в оборот еще не вышли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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