Пятитысячные купюры с Екатеринбургом появятся в Свердловской области в 2024 году

Новые пятитысячные купюры с изображением достопримечательностей Екатеринбурга выйдут в оборот на Урале в 2024 году, сообщила руководитель Уральского ГУ Банка России.

По словам Марины Мясниковой, банки сейчас продолжают обновлять программное обеспечение, чтобы у клиентов не возникло проблем при снятии и внесении наличных в банкоматах.

Как ранее писал «Новый День», купюры номиналом 5000 рублей Банк России презентовал в середине октября. Лицевая сторона банкноты полностью посвящена Екатеринбургу. На ней можно увидеть стелу «Европа – Азия» на фоне узнаваемых городских высоток: башни «Исеть», небоскребов «Высоцкий» и «Антей». Также различимы силуэты ДИВСа, екатеринбургского цирка, Дома Севастьянова, памятника конструктивизма «Дом контор» и колеса обозрения. Еще один секрет новой купюры – микроизображения. Если вооружиться лупой, то можно разглядеть ротонду из Харитоновского парка, трамвай, металлургические производства, варежки и многое другое.

Отметим, что мошенники уже начали ходить по квартирам и предлагать обменять старые пятитысячные на новые, которые оказываются фальшивыми. Кроме того, неизвестные звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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