Новые купюры номиналом 5000 рублей в Свердловскую области появятся нескоро

В Свердловской области до сих пор нет в обороте новых купюр достоинством 5000 рублей с изображением екатеринбургских достопримечательностей. В Уральском ГУ Банка России объяснили, что из-за санкций банки еще не настроили оборудование, кроме того, в обороте много пятитысячных старого образца.

«В остатке у нас еще много купюр 5000 рублей образца 1997 года. Мы пока не планируем в ближайшее время выпускать новые купюры в обращение, – ответил на вопрос «Нового Дня» заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Кроме того, не все банки пока готовы к приему таких купюр. Не все валидаторы успевают обновить программное обеспечение в связи с санкциями».

Напомним, новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей Банк России презентовал в середине октября. Однако тысячные купюры затем изъяли из производства из-за скандала вокруг их дизайна. Пятитысячные обещали постепенно выпускать в оборот, хотя заместитель председателя Банка России Сергей Белов предупреждал, что это будет небыстрый процесс.

Что касается ПО для банков, «Гознак» уже разработал технические решения, которые позволят ввести образцы новых банкнот в банкоматы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»